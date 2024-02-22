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TI: за 3 месяца 2023-его «Мечта» получила до 9,5 миллионов лари в виде пожертвований


22.02.2024   17:21


С октябрь по декабрь 2023 года «Грузинская мечта» получила до 9,5 миллионов лари в виде пожертвований, а во второй половине 2023 года 11 компаний, связанных с жертвователями правящей партии, выиграли тендеры на сумму более 200 миллионов лари, сообщает Transparency International.

Согласно исследованию организации, в 4-м квартале 2023 года количество пожертвований, полученных «Грузинской мечтой», резко возросло и составило 93% от сумм, полученных всеми партиями в совокупности.

Оппозиционные партии получили пожертвования на сумму около 700 тысяч лари:

«Грузинская мечта» – 9 464 000 лари

«Лело» – 330 305 лари

«Единое национальное движение» – 241 091 лари

«Поколения за Грузию» – 101 789 лари

«За Грузию» – 7665 лари

Европейские социалисты – 5450 лари

«За народ» – 5300 лари

Консервативное движение – 2875 лари

«Дроа» – 2504 лари

Лейбористская партия – 2371 лари

Европейская Грузия – 438 лари

Организация сообщает, что у «Грузинской мечты» за указанный период было 284 жертвователя, 130 – у остальных партий.

В документе также говорится о пожертвованиях, сделанных через третьих лиц, и упоминается, что «помимо директоров и партнеров крупных бизнес-групп, часто донорами правящей партии являются люди, занятые на таких должностях в компаниях, как финансовый директор, геолог, механик, начальник цеха и т.д. И «данное обстоятельство вызывает подозрение, что они – фиктивные доноры, а реальные жертвователи скрыты, что является нарушением закона».


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