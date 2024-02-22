

TI: за 3 месяца 2023-его «Мечта» получила до 9,5 миллионов лари в виде пожертвований

22.02.2024 17:21





С октябрь по декабрь 2023 года «Грузинская мечта» получила до 9,5 миллионов лари в виде пожертвований, а во второй половине 2023 года 11 компаний, связанных с жертвователями правящей партии, выиграли тендеры на сумму более 200 миллионов лари, сообщает Transparency International.



Согласно исследованию организации, в 4-м квартале 2023 года количество пожертвований, полученных «Грузинской мечтой», резко возросло и составило 93% от сумм, полученных всеми партиями в совокупности.



Оппозиционные партии получили пожертвования на сумму около 700 тысяч лари:



«Грузинская мечта» – 9 464 000 лари



«Лело» – 330 305 лари



«Единое национальное движение» – 241 091 лари



«Поколения за Грузию» – 101 789 лари



«За Грузию» – 7665 лари



Европейские социалисты – 5450 лари



«За народ» – 5300 лари



Консервативное движение – 2875 лари



«Дроа» – 2504 лари



Лейбористская партия – 2371 лари



Европейская Грузия – 438 лари



Организация сообщает, что у «Грузинской мечты» за указанный период было 284 жертвователя, 130 – у остальных партий.



В документе также говорится о пожертвованиях, сделанных через третьих лиц, и упоминается, что «помимо директоров и партнеров крупных бизнес-групп, часто донорами правящей партии являются люди, занятые на таких должностях в компаниях, как финансовый директор, геолог, механик, начальник цеха и т.д. И «данное обстоятельство вызывает подозрение, что они – фиктивные доноры, а реальные жертвователи скрыты, что является нарушением закона».





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