

Чиковани: Визит в Брюссель был «одним из позитивных и продуктивных визитов за время отношений ЕС-Грузия» и НАТО-Грузи

22.02.2024 18:47





По заявлению министра обороны Грузии Ираклия Чиковани, визит в Брюссель был « одним из позитивных и продуктивных визитов за время отношений ЕС-Грузия и НАТО-Грузия».



Чиковани дал оценку визиту грузинской правительственной делегации в Брюссель в беседе с «IPN». Министр обороны также сказал об оценке со стороны вице-президента Еврокомиссии Жозепа Борреля.



«У Грузии очень большая и широкая повестка дня, которая предусмотрена в годовом плане действий, и наша страна очень четко, быстро и эффективно выполняет эти планы. Что касается отношений с НАТО, то очень важны совместные учения, которые мы проводим вместе с НАТО, а также важны возможности, которые мы создаем не только для военных Грузии, но и для военных государств-партнеров. Было подчеркнуто, что Грузия не только государство-потребитель безопасности, а мы являемся одним из надежных партнеров в регионе. На встречах была очень позитивная атмосфера. Абсолютно все подчеркнули, что существует очень позитивная и положительная динамика точки зрения сотрудничества НАТО-Грузия и ЕС-Грузия. Между прочим, подводя итоги обоих заседаний, Жозеп Боррель отметил, что это было самое эффективное, позитивное и результативное заседание Совета ассоциации, которое когда-либо проводилась за время отношений нашей страны и ЕС», - заявил Ираклий Чиковани.





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