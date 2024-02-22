

Анна Нацвлишвили большинству: Вы на службе у России, грузинский народ это видит

22.02.2024 18:48





Вы находитесь на службе у России, грузинский народ это видит. Вы можете отправиться прямым рейсом на самолете в Москву, - так обратилась депутат от партии «Лело» Анна Нацвлишвили к большинству на пленарном заседании парламента Грузии.



Выступление Анны Нацвлишвили было встречено в парламенте шумно. В частности, раздражение членов большинства вызвали заявления, сделанные по поводу коррупции.



Как отметила Нацвлишвили, власти часто говорит об экономическом росте, однако на самом деле «этот двузначный экономический рост - это двузначный и трехзначный экономический рост их карманов».



По ее словам, члены «Грузинской мечты» делают серьезные заявления и фактически озвучивают призыв к государственному перевороту.



«О российском законе вы говорили и сегодня, оказывается, собираетесь его вернуть – узаконьте же напрямую расстрел! Узаконьте напрямую, потому что вы стремитесь физически изгнать из этой страны этих людей, людей, на которых зиждется сегодняшний и завтрашний день этой страны, а затем остаться одним, чтобы воровать еще и обогащаться, вот ваша главная задача. Вы озвучили очень тяжелый месседж господин Шалва, я не знаю, что сказать. Фактически озвучили призыв к перевороту, не дай Бог. Этой стране не нужны ни беспорядки, ни перевороты, ни революции. Мы руководствуемся интересами этой страны и «Лело» всегда будем руководствоваться ими. Стране нужна демократия, финансовая стабильность, перспектива развития, поэтому единственный путь смены власти для нас – это выборы. У вашего вице-спикера вырвалось, что, мол, вы не дадите «Лело» возможности прийти к власти демократическим путем. Да, вы находитесь на службе у России, грузинский народ это видит и решит это на выборах. Таков интерес страны, и «Лело» будет стоят там, где интерес страны, а вы можете оставаться с российскими властями и отправиться прямым рейсом на самолете в Москву», - заявила Нацвлишвили.



Вместе с тем, по словам Нацвлишвили, члены большинства лгут, когда говорят, что оппозиция не работает, поскольку в действительности парламент не рассматривает их законопроекты, а оппозиция им нужна «лишь как гарнир для оформления своей собственной повестки дня».





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