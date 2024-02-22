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Мсхиладзе: Подумалось что я персонаж «Покаяния», когда президента обвиняют в рытье туннеля из Бомбея в Лондон
22.02.2024 18:49
Подумалось, что я персонаж фильма «Покаяние», когда президента обвиняют в рытье тоннеля из Бомбея в Лондон! – так парламентский секретарь президента Грузии Георгий Мсхиладзе отреагировал на доклад председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили и оценки, сделанные им в адрес президента Грузии Саломе Зурабишвили.
По словам Мсхиладзе, это было не выступление председателя парламента, а выступление председателя партии.
«Он оскорбил институт президента. Он обвинил президента в подрывной деятельности против государства. Подумалось, что я персонаж фильма «Покаяние», когда президента обвиняют в рытье туннеля из Бомбея в Лондон. Неприемлемо, когда одна ветвь власти бросает подобные обвинения в адрес другой ветви власти», - заявил парламентский секретарь президента.
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