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Самхарадзе: Мы ценим важную роль, которую играет ОБСЕ организация в процессе мирного урегулирования конфликта
22.02.2024 18:50
Председатель комитета по международным отношениям парламента Грузии и глава постоянной делегации парламента Грузии в Парламентской ассамблее ОБСЕ Николоз Самхарадзе принимает участие в зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
В рамках заседания Николоз Самхарадзе выступил в комитете по политическим вопросам и безопасности, где еще раз осудил продолжающуюся агрессию России в Украине.
В своем выступлении председатель комитета по внешним связям обратил особое внимание на сложную ситуацию в оккупированных Россией регионах и подчеркнул важную роль ОБСЕ в процессе мирного урегулирования конфликта.
«Мы ценим важную роль, которую играет эта организация в процессе мирного урегулирования конфликта, но, к сожалению, не видим ощутимых результатов в наших оккупированных регионах. Важно, чтобы организация, созданная для предотвращения конфликтов в Европе, преобразовалась в более сильную и гибкую организацию, которая сможет эффективно справляться с подобными вызовами безопасности», — заявил Николоз Самхарадзе.
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