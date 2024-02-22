

Талаквадзе: Депутаты от "Национального движения" признали, что их подготовка к выборам на самом деле является подготовкой к беспорядк

22.02.2024 18:51





«Депутаты от «Национального движения» признали, что рассматривают предвыборный период как подготовку к революции. Было прямое заявление о том, что требование освобождения Саакашвили служит именно этой цели», — заявил вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе.



По словам Талаквадзе, нападки на парламент, нападки на ЦИК, манипулирование общественным мнением – вот методы, которые использует это политическое объединение.



«Депутаты от «Национального движения» вчера прямо признались, что готовятся не к предвыборной кампании, ко дню выборов, а ко второму дню выборов, и рассматривают предвыборный период как подготовку к революции. Это было прямое заявление, признание того, что требование освобождения Михаила Саакашвили служит именно этой задаче, вовлечь его в предреволюционный процесс, о чем буквально говорилось в публичном эфире. Мы уже несколько месяцев говорим об этом, что и «Национальное движение 1», и формируемое сейчас «Национальное движение 2» объединены вокруг единственной цели – как-то попытаться вернуться к власти после поражения на выборах путем дестабилизации, беспорядков, и обхода выборов. Это пытались сделать много раз, примеров было много. Нападки на парламент, нападки на ЦИК, швыряние коктейлей и нападение на полицейских, манипулирование мнением граждан, общества, дезинформация – вот методы, которые использует это политическое объединение. Вчерашнее заявление было прямым признанием того, что их подготовка к выборам на самом деле является подготовкой к беспорядкам и революции», — заявил Арчил Талаквадзе.



Для справки, Теймураз Джанашия, бывший глава Специальной службы государственной защиты, заявил: «Михаилу Саакашвили необходимо разрешить участвовать в предреволюционном политическом процессе».





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