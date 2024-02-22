

Папуашвили: Нынешний год должен стать годом сближения с Евросоюзом и НАТО

22.02.2024 18:55





По словам председателя парламента Шалвы Папуашвили, желательно, чтобы НАТО последовало примеру Евросоюза и предложило более четкие критерии для членства Грузии.



Об этом он заявил сегодня, 22 февраля, на пленарном заседании, где он выступил с отчетом о деятельности законодательного органа.



По его словам, нынешний год должен стать годом сближения с Евросоюзом и НАТО.



«Необходимо отметить, что Грузия ни с кем не конкурирует на пути в Евросоюз, как это старательно, но тщетно пытается продемонстрировать оппозиция. По большинству объективных параметров Грузия и сегодня опережает многие страны-кандидаты в ЕС, но это не наша самоцель. Наша главная цель – членство в ЕС.



Желательно, если по примеру Евросоюза, НАТО и предложит более четкие критерии вступления Грузии, выполнение которых приблизит нашу страну к Североатлантическому альянсу, как это произошло в случае с Евросоюзом», — заявил Шалва Папуашвили.



В декабре 2023 года Грузия стала страной-кандидатом на членство в ЕС. Чтобы перейти к следующему этапу европейской интеграции — открытию переговоров на вступление в ЕС, Грузия должна выполнить 9 условий.





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