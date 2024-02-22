

Акции в поддержку Украины пройдут в Грузии в годовщину начала российского вторжения

22.02.2024 18:56





Акции в поддержку Украины под лозунгом «Свет победит тьму» пройдут в Тбилиси и еще десятках городов по всему миру 24 февраля во вторую годовщину полномасштабного вторжения России.



Митинг в Тбилиси организуют проживающие в Грузии украинцы. Участники акции соберутся в 18:00 на площади Первой Республики и у памятника Шота Руставели. Оттуда они проведут шествие к парламенту Грузии.



«Мы, активисты в Грузии, призываем всех объединиться и продолжать поддерживать Украину, где бы мы ни находились… Присоединяйтесь к акции!», — говорится в сообщении на странице мероприятия в Facebook.



Как отмечают организаторы, международная кампания «Свет победит тьму» призвана подчеркнуть важность веры в Украину и необходимость укрепления ее поддержки. Лозунг мероприятий – «Верьте в Украину! Действуйте ради демократии!» («Believe in Ukraine! Act for Democracy!»).





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