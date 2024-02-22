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Премьер-министр Ираклий Кобахидзе встретился с послом Китая в Грузии Чжоу Цзянем
22.02.2024 19:04
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Грузии Чжоу Цзянем.
На встрече, состоявшейся в администрации правительства, разговор коснулся тесных дружеских отношений двух стран, которые в прошлом году углубились до уровня стратегического партнерства, а также дальнейших перспектив сотрудничества.
Была дана высокая оценка активизации сотрудничества между странами в различных сферах, а также выражена надежда, что формат стратегических отношений будет способствовать дальнейшему развитию отраслевых, торгово-экономических отношений, связей между людьми.
Было подчеркнуто сотрудничество между парламентом Грузии и Всекитайским собранием народных представителей. Было отмечено, что в обоих законодательных органах созданы парламентские группы дружбы, что расширяет связи между странами.
Обсуждены вопросы экономического сотрудничества. Было подчеркнуто, что Китай входит в пятерку крупнейших торговых партнеров Грузии, а в январе-ноябре 2023 года товарооборот между Грузией и Китаем превысил 1,5 миллиарда долларов США.
На встрече также было подчеркнуто успешное сотрудничество двух стран в плане развития особого геополитического положения Грузии, что увеличивает потенциал страны как соединительного коридора Запад-Восток.
Премьер-министр еще раз выразил решительную поддержку правительством Грузии принципа одного Китая. Стороны подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности друг друга.
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