

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе встретился с послом Китая в Грузии Чжоу Цзянем

22.02.2024 19:04





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Грузии Чжоу Цзянем.



На встрече, состоявшейся в администрации правительства, разговор коснулся тесных дружеских отношений двух стран, которые в прошлом году углубились до уровня стратегического партнерства, а также дальнейших перспектив сотрудничества.



Была дана высокая оценка активизации сотрудничества между странами в различных сферах, а также выражена надежда, что формат стратегических отношений будет способствовать дальнейшему развитию отраслевых, торгово-экономических отношений, связей между людьми.



Было подчеркнуто сотрудничество между парламентом Грузии и Всекитайским собранием народных представителей. Было отмечено, что в обоих законодательных органах созданы парламентские группы дружбы, что расширяет связи между странами.



Обсуждены вопросы экономического сотрудничества. Было подчеркнуто, что Китай входит в пятерку крупнейших торговых партнеров Грузии, а в январе-ноябре 2023 года товарооборот между Грузией и Китаем превысил 1,5 миллиарда долларов США.



На встрече также было подчеркнуто успешное сотрудничество двух стран в плане развития особого геополитического положения Грузии, что увеличивает потенциал страны как соединительного коридора Запад-Восток.



Премьер-министр еще раз выразил решительную поддержку правительством Грузии принципа одного Китая. Стороны подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности друг друга.





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