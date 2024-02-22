

Оппозиция о докладе спикера парламента: Самый противоречивый, содержащий презрение

22.02.2024 19:14





Грузинская оппозиция критикует отчет спикера парламента Грузии. 22 февраля Шалва Папуашвили подвел итоги прошедшего 2023 года. Значительную часть своего выступления он посвятил критике оппозиции, президента Грузии и неправительственного сектора.



«Оказывается, во всем виновата оппозиция. Нет, люди, к сожалению, сегодня во всем виноват Иванишвили. Иванишвили – это безработица, бедность, эмиграция, Иванишвили – это выдворение грузин из Грузии. Мы должны бороться с этой несправедливостью. Рождаемость упала до исторического минимума. Это создало демографическую катастрофу в стране», — заявил лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе.



«Оторванным от реальности» назвал доклад спикера парламента член «Национального движения» Леван Бежашвили.



«Мы знаем, в каком тяжелом положении сегодня находится население Грузии. В этом отчете мы не нашли ответов на основные проблемы, почему сегодня эмигрируют сотни тысяч граждан Грузии, почему экономические показатели не осязаемы и не видимы для граждан Грузии. Богатые становятся богаче, а остальная часть населения Грузии беднеет».



Депутат от «Еврооптимистов» Хатия Деканоидзе заявляет, что не услышала от спикера парламента заявлений о планах Грузии по осуществлению рекомендаций Еврокомиссии.



«Парламент, должен стать одним из примеров выполнения 9 рекомендаций Евросоюза в Грузии (я говорю о деполяризации), но, к сожалению, председатель парламента Грузии представил самый противоречивый доклад, содержащий презрение и агрессию.



Он говорил лишь о так называемой радикальной оппозиции и ничего о планах по сближению Грузии с Евросоюзом. Очень печально, что председатель парламента Грузии включил оппозицию в список врагов страны. Я не помню ни одной другой страны, где бы делались такие резкие высказывания и оценки, если не считать стран-диктаторов», — сказала Деканоидзе.



Источник: СОВА

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