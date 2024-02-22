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Папуашвили: В грузинской политике нечего делать ни российским, ни шведским, ни американским, ни каким-либо другим деньгам
22.02.2024 20:12
Шалва Папуашвили оппозиции – Упраздните свои липовые НПО, закройте счета, на которые вам перечисляют суммы, возможно, из-за границы, и вернитесь к грузинской политике – В грузинской политике нечего делать ни российским, ни шведским, ни американским, ни каким-либо другим деньгам
Упраздните свои липовые НПО, закройте счета, на которые вам перечисляют суммы, возможно, из-за границы, и вернитесь к грузинской политике. В грузинской политике нечего делать ни российским, ни шведским, ни американским, ни каким-либо другим деньгам, - с такими словами председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили обратился к оппозиции.
По словам Шалвы Папуашвили, создание мнимых неправительственных организаций для сбора средств в оппозиции очень популярно, хотя это и не в интересах грузинского государства, поскольку «грузинскую политику должен делать грузинский народ, финансируемый грузинским бизнесом».
«Если мы не будем уважать себя, свой суверенитет, нас никто не будет уважать. Конечно, каждому комфортно иметь в качестве партнера страну, которая что-то говорит и будет с тобой во всем соглашаться, но иногда бывает, что наши интересы не совпадают с интересами других. Мир устроен так, что есть постоянные интересы, а не постоянные друзья. Там, в Европе, тоже так говорят?», - заявил Шалва Папуашвили.
Вместе с тем, Шалва Папуашвили поблагодарил депутатов за предметную дискуссию.
«Прежде всего, спасибо за предметную дискуссию. Я был немного удивлен, что не услышал слов: олигархия, клан, куда это все делось? Я задумался и понял, что все дело в выборах. Вы поняли, что интересует людей? Темы, о которых вы говорили в течение 3 лет, не были теми темами и проблемами, которые интересуют людей. Хорошо, что вы поняли, и будет интересно, что будете говорить во предвыборной кампании», - заявил Шалва Папуашвили.
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