

Деканоидзе: Мы ни о чем не смогли договориться, спор перерос в другое измерение

22.02.2024 21:17





Я предложила большинству начать обсуждение реформы Совета юстиции по албанской модели, в том числе и по направлению «ветинга», но сказать, что мы добились каких-то результатов, это было не так, - заявила депутат от «Еврооптимистов» Хатия Деканоидзе после проведенной в парламенте Грузии встрече по 9 шагам ЕС, которую она покинула до ее завершения.



Как отметила депутат, большинство считает, что Совет юстиции не нуждается в реформировании, а исполнение рекомендаций Венецианской комиссии не является обязательным.



Помимо Хатии Деканоидзе, встречу покинули еще несколько оппозиционных политиков.



«Речь шла о проблемах в судебной системе и 9 рекомендациях Венецианской комиссии. Одной из наиболее важных из этих рекомендаций является восстановление доверия к суду и Совету юстиции.



Реформа Совета юстиции предусматривает введение «системы ветинга». Это означает, что постановлением парламента конкурсная комиссия обсуждает и определяет состав Высшего совета юстиции. Впоследствии парламент утверждает этот состав. Мы можем привнести в Грузию опыт балканских стран. Я предложила большинству начать обсуждение албанской модели, в том числе и по направлению «ветинга», но сказать вам, что мы добились каких-то результатов, это было не так. Большинство считает, что Совет юстиции не нуждается в реформировании и что рекомендации Венеции не обязательно исполнять.



Мы сегодня ни о чем не смогли договориться. Спор перерос в другое измерение и предметный спор, к сожалению, не состоялся. «Грузинская мечта» должна не уступать оппозиции, а принимать решения, которые будут полезны грузинскому народу и более свяжут его с ЕС. Судебная реформа в данном случае означает, что «клан» суда должен быть устранен, и то, как это сделать, должно стать предметом обсуждения», - заявила Хатия Деканоидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





