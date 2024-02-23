

Премьер-министр встретится с медперсоналом Республиканской больницы

23.02.2024 11:02





Часть медперсонала тбилисской Республиканской больницы, которая просит премьер-министра отменить приказ о реорганизации здания, встретится сегодня с Ираклием Кобахидзе.



По данным «Интерпрессньюс», встреча пройдет в 19:00 в администрации правительства.



Напомним, часть медперсонала Республиканской больницы требует отмены приказа о реорганизации Республиканской больницы. Как объясняют врачи, распоряжение правительства является поспешным и необоснованным.





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