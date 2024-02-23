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В Грузии будет создана единая база данных ДНК
23.02.2024 11:05
В Грузии будет создана единая база данных ДНК. С этой целью МВД Грузии разработает проект закона «О создании единой базы данных ДНК».
Как говорится в документе, любое лицо сможет добровольно предоставить свои данные ДНК для регистрации в базе.
«В соответствии с законодательной инициативой, в целях идентификации пропавших без вести лиц, превенции преступлений, раскрытия преступлений и эффективной борьбы с ними, в Национальном бюро судебной экспертизы им. Самхараули будет создана единая база данных ДНК, в которой будут храниться генетические данные. Также будет определен перечень субъектов, подлежащих обязательному профилированию данных ДНК, кроме того любое лицо сможет добровольно предоставить свои данные ДНК для регистрации», - отмечается в документе.
Согласно краткосрочному плану законотворческой деятельности правительства Грузии, принятие законопроекта повлечет выделение из государственного бюджета дополнительных расходов (приблизительно до 13 миллионов лари).
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