

Вашадзе: Всем пенсионерам в течение 4 лет придется заплатить в 4 раза больше, чем они взяли в кредит

23.02.2024 12:44





Ни в коем случае не может считаться успехом то, что сегодня каста грабителей выдает за успех - всем пенсионерам придется в течение 4 лет заплатить в 4 раза большую сумму, чем они взяли в кредит, - заявил на брифинге председатель «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе, откликаясь на решение, что более чем 150 000 пенсионеров, взявшим кредиты до 2023 года, проценты по этим кредитам будут снижены и приравнены к процентам (26%), которые установлены с 2023 года.



По словам Вашадзе, «кредиты, выданные на кабальных условиях, должны быть пенсионерам списаны».



«Это ничего не значит. Всем пенсионерам за 4 года придется заплатить в 4 раза большую сумму, чем они вынесли в кредит. 26% - пенсионеры платят самые высокие проценты, это несправедливость, именно поэтому нам нужны изменения, которые приближаются, и мы обещаем, говорим всем пенсионерам, что эта несправедливая жизнь закончится, как только «Грузинская мечта», партия Иванишвили, уйдет из власти. Нам нужен быстрый экономический рост, инвестиции, чтобы пенсионеру не приходилось выбирать между лекарствами и едой, не нужно было брать пенсионный кредит. Давайте раз и навсегда спишем эти пенсионные кредиты, выданные на кабальных условиях, чтобы пенсионеру больше не приходилось платить по 70-90 лари каждый месяц. Ни в коем случае не может считать успехом то, что сегодня каста грабителей выдает за успех. Элита богатеет, а народ беднеет. У банков 3 миллиарда прибыли в 2023 году, а пенсионерам придется платить еще 26% по пенсионным кредитам. Мы привнесем европейский стандарт, который очень нужен стране, и будем двигаться вперед. Это путь, который мы должны выбрать, подошло время перемен, и это мы обеспечим вместе с грузинским народом», - заявил Вашадзе.





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