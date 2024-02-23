

Папуашвили поясняет, почему президента Грузии не пригласили на церемонию чествования памяти юнкеров

23.02.2024 12:53





Участие г-жи Саломе Зурабишвили в этом мероприятии не было предусмотрено, ее не было в том числе в прошлом году, - так председатель парламента Шалва Папуашвили ответил на вопрос, почему парламент не пригласил президента на церемонию чествования памяти юнкеров.



Как пояснил Шалва Папуашвили, несмотря на то, что в прошлом году президент была приглашена на это мероприятие, она не явилась.



«Спросите о причине ее, я не знаю, почему она не пришла. Соответственно, ее не было в прошлом году, не было и в этом году. Что касается нарушения ею Конституции и решения парламентского большинства об импичменте, вердикта Конституционного суда относительно ее поведения, это другой вопрос, об этом я говорил и вчера. Что касается сегодняшнего мероприятия, еще раз говорю, что в прошлом году ее пригласили, она не пришла на это мероприятие, а в этом году ее участие не было предусмотрено», - сказал Папуашвили.



По словам председателя парламента, Саломе Зурабишвили, конечно, может прийти в парламент. Кроме того, по словам Шалвы Папуашвили, на мероприятие «были приглашены все депутаты, желающие почтить память юнкеров».



Для справки, по сообщению администрации президента Грузии, Саломе Зурабишвили сегодня возложит венок к мемориалу юнкеров, погибших в боях у Коджори-Табахмела в феврале 1921 года, и почтит их память, после чего президент возложит цветы к мемориальной доске юнкеров на фасаде дворца парламента.



«К сожалению, из-за того, что президент Грузии не была приглашена парламентом, ей не была предоставлена возможность присутствовать на панихиде по юнкерам в часовне во внутреннем дворе парламента и вместе с другими представителями государственных институтов отдать дань уважения памяти юнкеров», - говорится в информации, распространенной администрацией президента.





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