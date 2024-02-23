

Армения фактически приостановила членство в ОДКБ - Пашинян

23.02.2024 13:36





Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу France 24 заявил, что членство страны в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «фактически заморожено».



Так он ответил на вопрос журналиста о планах вывести Армению из организации, в которой «доминирует Москва».



По мнению Пашиняна, Договор о коллективной безопасности не выполнил своих задач по отношению к Армении, в частности в 2021–2022 годах.



Пашинян ранее неоднократно допускал, что страна может выйти из ОДКБ. В прошлом году Армения отказалась участвовать в совместных учениях и саммите ОДКБ.



В ноябре 2022 года Пашинян не стал подписывать декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ, поскольку там не было «политической оценки агрессии Азербайджана против территориальной целостности Армении» со стороны организации.



В ОДКБ входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Изначально ОДКБ создавалась как возможная альтернатива НАТО, однако сейчас деятельностью организации — или отсутствием таковой — недовольны многие политики стран-участниц блока.



За все время своего существования она лишь однажды использовала военный контингент — в январе 2022 года отправила миротворцев в Казахстан, где массовые протесты переросли в беспорядки и уличные бои, которые привели к массовым жертвам.





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