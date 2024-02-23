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Президент Грузии возложила венок к мемориалу юнкеров павших в боях с Красной армией


23.02.2024   14:52


Президент Грузии Саломе Зурабишвили возложила венок к мемориалу юнкеров, павших в боях с Красной армией в феврале 1921 года, в Коджори.

«Это день, в который не только я, но и все население должно посетить (мемориал)», — заявила президент Грузии.

Позже президент планирует вознести венок к мемориальной доске, установленной на фасаде здания парламента.

Ранее подобную церемонию здесь провели представители парламента и правительства Грузии, президента на неё не приглашали, сообщил спикер парламента Шалва Папуашвили.

«В прошлом году её пригласили, она не появилась на этом мероприятии, а в этом году её участие не рассматривалось», — заявил спикер парламента.


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