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Депутаты парламента Грузии перешли на мегрельский и сванский после дискуссии о защите картвельских языков (+видео)


23.02.2024   14:54


Депутаты парламента Грузии на заседании в четверг перешли на мегрельский и сванский после дискуссии о важности популяризации картвельских языков.

Все началось с выступления депутата оппозиционного «Единого национального движения», уроженки Зугдиди Анны Цитлидзе, которая говорила с трибуны на мегрельском.

Она призвала коллег отложить в сторону партийные интересы и работать над тем, чтобы государство сыграло активную роль в спасении мегрельского, сванского, лазского и цова-тушинского языков.

По словам Цитлидзе, у «Платформы победы», объединившей ЕНД и «Стратегию Агмашенебели», есть конкретное видение того, как эти языки следует развивать, институционально поддерживать и сохранять.

По вопросу с трибуны выступил также депутат Губаз Саникидзе, который заявил, что защита грузинских языков является долгом государства. По его словам, не имеет значения, кто будет у власти, поскольку эта тема является постоянной заботой грузинского государства.

С оппозиционерами согласился член парламентского большинства Ираклий Заркуа и лидер «Европейских социалистов» Фридон Инджия.








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