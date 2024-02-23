

Депутаты парламента Грузии перешли на мегрельский и сванский после дискуссии о защите картвельских языков (+видео)

23.02.2024 14:54





Депутаты парламента Грузии на заседании в четверг перешли на мегрельский и сванский после дискуссии о важности популяризации картвельских языков.



Все началось с выступления депутата оппозиционного «Единого национального движения», уроженки Зугдиди Анны Цитлидзе, которая говорила с трибуны на мегрельском.



Она призвала коллег отложить в сторону партийные интересы и работать над тем, чтобы государство сыграло активную роль в спасении мегрельского, сванского, лазского и цова-тушинского языков.



По словам Цитлидзе, у «Платформы победы», объединившей ЕНД и «Стратегию Агмашенебели», есть конкретное видение того, как эти языки следует развивать, институционально поддерживать и сохранять.



По вопросу с трибуны выступил также депутат Губаз Саникидзе, который заявил, что защита грузинских языков является долгом государства. По его словам, не имеет значения, кто будет у власти, поскольку эта тема является постоянной заботой грузинского государства.



С оппозиционерами согласился член парламентского большинства Ираклий Заркуа и лидер «Европейских социалистов» Фридон Инджия.

















Новости - Грузия

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





