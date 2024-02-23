|
|
|
Депутаты парламента Грузии перешли на мегрельский и сванский после дискуссии о защите картвельских языков (+видео)
23.02.2024 14:54
Депутаты парламента Грузии на заседании в четверг перешли на мегрельский и сванский после дискуссии о важности популяризации картвельских языков.
Все началось с выступления депутата оппозиционного «Единого национального движения», уроженки Зугдиди Анны Цитлидзе, которая говорила с трибуны на мегрельском.
Она призвала коллег отложить в сторону партийные интересы и работать над тем, чтобы государство сыграло активную роль в спасении мегрельского, сванского, лазского и цова-тушинского языков.
По словам Цитлидзе, у «Платформы победы», объединившей ЕНД и «Стратегию Агмашенебели», есть конкретное видение того, как эти языки следует развивать, институционально поддерживать и сохранять.
По вопросу с трибуны выступил также депутат Губаз Саникидзе, который заявил, что защита грузинских языков является долгом государства. По его словам, не имеет значения, кто будет у власти, поскольку эта тема является постоянной заботой грузинского государства.
С оппозиционерами согласился член парламентского большинства Ираклий Заркуа и лидер «Европейских социалистов» Фридон Инджия.
Новости - Грузия
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна