

Кобахидзе: У нас состоялся искренний разговор с нашими европейскими партнерами по всем темам

23.02.2024 15:05





По заявлению премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, европейские партнеры призывают, чтобы все политические партии и организации были должным образом включены в процесс выполнения 9 пунктов, определенных Еврокомиссией.



На пресс-конференции, состоявшейся в администрации правительства, Ираклий Кобахидзе подвел итоги своего визита в Брюссель, и пояснил, что европейские партнеры не приветствуют проявления бойкота, которые были осуществлены со стороны конкретных оппозиционных партий.



«У нас состоялся искренний разговор с нашими европейскими партнерами по всем темам, мы затронули 9 приоритетов, говорили о каждом пункте, мы представили наше видение в связи с этим. Мы также ознакомили с нашим видением относительно самого процесса, того, как мы видим этот процесс. Их призыв - чтобы все стороны, все политические партии, все соответствующие организации были должным образом включены в этот процесс. Конечно, они не приветствуют проявления бойкота, которые мы наблюдаем со стороны конкретных оппозиционных партий. Обязанность каждого, сделать максимум для того, чтобы мы продвинулись дальше по пути европейской интеграции. Это ответственность как правящей партии, так и оппозиционных партий, и различных субъектов. Это отношение наших европейских коллег, и, естественно, мы ее полностью разделяем. У нас был разговор по каждому пункту, в том числе, касательно суда», - сказал Кобахидзе.





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