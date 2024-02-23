

Кобахидзе: Никаких изменений в правительстве не планируется и никаких консультаций по этому поводу не проводится

23.02.2024 15:06





По заявлению премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, никаких изменений в правительстве не планируется.



Кобахидзе спросили, как бы он прокомментировал распространившуюся информацию о том, что, возможно, вскоре в отставку будет отправлен министр иностранных дел.



«Никаких изменений в правительстве не будет. В составе делегации был представлен Илья Дарчиашвили, который очень хорошо представил интересы Грузии в рамках визита. Я хочу еще раз поблагодарить его. Никаких изменений в правительстве не планируется, в планах такого нет. Если такое произойдет через год, два, три года, это зависит не только от нас. Я не веду никаких консультаций по поводу изменений в правительстве, говорю это с полной ответственностью», — сказал Ираклий Кобахидзе.





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