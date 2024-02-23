

Кобахидзе: Визит в Брюссель дает нам повод для оптимизма

23.02.2024 15:07





«На всех встречах в Брюсселе была проявлена особая доброжелательность партнеров по отношению к нашей стране и делегации, Жозеп Боррель в разговоре с нами оценил заседание Совета ассоциации ЕС-Грузия, как лучшее из когда-либо проводившихся», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на пресс-конференции в администрации правительства.



«Визит в Брюссель дает нам повод для оптимизма в отношении того, что Грузия быстрыми темпами движется вперед в направлении интеграции в Евросоюз. Я хотел бы повторить то, что я сказал в Брюсселе – к 2030 году Грузия будет наиболее подготовлена ​​к вступлению в Евросоюз, как с демократической, так и с экономической точки зрения. Правительство Грузии приложит все усилия для выполнения этой задачи», — заявил Ираклий Кобахидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





