

Члены парламентской делегации провели встречи в штаб-квартире НАТО

23.02.2024 15:08





По информации парламента Грузии, глава постоянной делегации парламента Грузии в Парламентской ассамблее НАТО, председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклий Берая и председатель комитета по образованию, науке и делам молодежи Гиви Миканадзе встретились в штаб-квартире НАТО с заместителем помощника генерального секретаря НАТО по общественной дипломатии Кармен Ромеро.



Согласно сообщению парламента, на встрече, где присутствовал глава миссии Грузии в НАТО Виктор Долидзе и представители миссии, стороны обсудили вызовы, стоящие перед Грузией, процесс евроатлантической интеграции страны и различные направления сотрудничества НАТО-Грузия.



«На встрече также было обращено внимание на текущие события в ответ на гибридные угрозы и важности дальнейшего укрепления сотрудничества НАТО-Грузия в данном направлении», — отмечается в информации.





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