

Кобахидзе: Наш долг, с политической и гуманитарной точки зрения, оказать максимальную поддержку нашим украинским друзьям

23.02.2024 16:35





«Наш долг с политической и гуманитарной точки зрения оказать максимальную поддержку нашим украинским друзьям, мы желаем Украине территориальной целостности», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, отвечая на вопрос относительно двухлетней годовщины начала войны в Украине.



Кобахидзе рассказал о помощи, которую Грузия оказывала Украине с начала войны.



«Последствия войны, военной агрессии России против Украины, очень серьезные. Особенно тяжелые для наших украинских друзей. Ситуация в Украине сложная, сегодня Россия оккупирует в два с половиной раза больше территории Украины, чем до войны. Очень много беженцев, вынужденных переселенцев – около десяти миллионов человек из 40 миллионов стали беженцами или вынужденными переселенцами. Инфраструктура разрушена, Украина имеет тяжелейшие проблемы с экономической точки зрения. В 2022 году экономика Украины сократилась на 30%, жертва слишком велика. Это тяжелейшая ситуация в Украине. Поэтому наш долг с политической и гуманитарной точки зрения оказать максимальную поддержку нашим украинским друзьям, в том числе исторической дружбе, сложившейся между грузинским и украинским народами. Мы поддержали более 600 актов, резолюций, заявлений, политических актов, которые были связаны с поддержкой Украины, ее суверенитета, территориальной целостности, осуждали военную агрессию России. Кроме того, масштабы нашей гуманитарной помощи были достаточно велики, это наше отношение. Мы надеемся, что война скоро закончится. Желаем Украине суверенитета, территориальной целостности. Это наше отношение к нашему дружественному народу. Как закончится война, сегодня всем, в том числе и нашим западным партнерам, сложно говорить об этом вопросе. У нас также был разговор с нашими европейскими партнерами на эту тему в Брюсселе», — сказал Ираклий Кобахидзе.







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