

Кобахидзе: Ни на одной встрече в Брюсселе не звучало имя Саакашвили

23.02.2024 16:46





По заявлению премьер-министра Ираклия Кобахидзе, во время его визита в Брюссель имя бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили не звучало ни на одной встрече и не ставился вопрос о его освобождении. Об этом Кобахидзе говорил на брифинге в администрации правительства.



«Ни на одной встрече такой вопрос [освобождения Михаила Саакашвили] не ставился, могу сказать смело и с полной ответственностью. Этот вопрос не поднимался ни на одной встрече, в том числе на двусторонних встречах. Что касается комиссии НАТО-Грузия, Совета ассоциации Грузия-ЕС, фамилия Саакашвили вообще не упоминалась, это реальная ситуация, остальное – спекуляции», - сказал Кобахидзе.



Кроме того, как отметил премьер, оппозиция в течение двух лет так вела фейковую кампанию о состоянии здоровья Михаила Саакашвили, что в итоге у нее не осталось ресурсов, чтобы начать сегодня новую кампанию.



«Что касается вопроса Михаила Саакашвили, мы помним, на протяжении двух лет велась спекулятивная кампания, будто состояние здоровья Михаила Саакашвили было тяжелым, был риск фатального исхода, эта кампания проводилась в ежедневном режиме. В конце концов выяснилось, что все это были спекуляции, ложь, и сегодня мы видим, что он возобновил употребление пищи с высокой калорийностью, соответственно, проблем с весом у него больше нет, и заявил о том, что намерен активно включиться в политические процессы. Исходя из этого, возобновленная кампания, которую сегодня начала оппозиция, лишена каких-либо оснований», - сказал премьер.





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