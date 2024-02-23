

Представитель ЕС в Грузии: Мы внимательно следим за планом действий по деолигархизации

23.02.2024 16:49





Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский заявляет, что предложенный правительством план действий по деолигархизации находится под пристальным вниманием.



Герчинский надеется, что личный интерес к политике постепенно снизится.



«Деолигархизация означает влияние чрезмерного личного интереса в политической жизни, и это будет главным приоритетом не только в Грузии, но и на всем постсоветском пространстве, в Украине, Молдавии и Грузии. Мы внимательно следим за планом действий по деолигархизации, предложенным правительством. Это очень инклюзивный системный подход, к которому мы всегда призывали и, как мы надеемся, что личный интерес к политике постепенно снизится.



Работа продолжается. Я рад, что Грузия формально является страной со статусом кандидата в ЕС. Насколько быстро мы перейдем к следующим этапам, полностью зависит от грузинской политической элиты. Я могу повторять снова и снова то, что мы хотим увидеть. Это национальное единство в вопросе интеграции в Евросоюз, что означает инклюзивность части правящего большинства и конструктивный подход оппозиции. Должно быть обеспечено участие гражданского общества. Это основа любой демократической системы, и я искренне надеюсь, что, как в декабре прошлого года мы отмечали статус кандидата, так и в декабре этого года мы отмечаем начало переговоров о вступлении в ЕС. Мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы помочь вам, дать совет, но грузины должны сделать всю работу сами», — заявил Герчиснки.





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