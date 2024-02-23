

Герчинский: Мы очень рады, что правительство Грузии пригласило миссию ОБС

23.02.2024 17:04





«Мы очень рады, что правительство Грузии пригласило миссию долгосрочных наблюдателей ОБСЕ\БДИПЧ, мы искренне надеемся, что выборы пройдут в соответствии с самыми высокими международными стандартами», — заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.



Вместе с тем, как сказал посол, Евросоюз будет очень активно следить за этим процессом.



«Я присутствовал на заседании Совета ассоциации Грузия-ЕС, которое было очень успешным, очень содержательные дискуссии, открытые и честные. Была семейная атмосфера. Я рад, что впервые представители Грузии посетили штаб-квартиру Евросоюза. Жозеп Боррель громко и ясно заявил, что дверь в Евросоюз открыта, но грузины должны работать над тем, чтобы войти в эту дверь. Вы все знаете о 9-ти шагах. Второй шаг – это свободные и честные выборы, а также свободный и справедливый избирательный процесс. Конечно, мы будем очень активно следить за этим процессом.



Мы очень рады, что правительство Грузии приняло решение пригласить миссию долгосрочного наблюдения ОБСЕ\БДИПЧ. Мы искренне надеемся, что выборы пройдут в соответствии с самыми высокими международными стандартами, что демократия в Грузии станет сильнее, Грузия будет лучше подготовлена к скорейшему членству в Евросоюзе.



Что касается антизападной риторики, то это первый шаг. Мы хотим, чтобы Грузия стала членом семьи, и поэтому мы хотим, чтобы Грузия действовала как один из нас. Вот почему мы хотим, чтобы Грузия усилила свою приверженность нашей безопасности и внешней политике. Мы также хотим, чтобы правительство Грузии активно противодействовало антизападной риторике, большая часть которой исходит извне, мы все знаем откуда. Мы надеемся, что вместе мы расскажем правдивую историю о том, что ЕС является самым успешным мирным проектом, поддержанным подавляющим большинством в Грузии, который, я надеюсь, принесет большую пользу Грузии, принесет мир, стабильность и процветание будущим поколениям», — сказал посол ЕС.





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