

Посол ЕС: мы хотим, чтобы правительство Грузии боролось с антизападной риторикой

23.02.2024 17:05





Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский призывает правительство Грузии к активной борьбе с антизападной и антиевропейской риторикой. Так дипломат прокомментировал заявления премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили о критических высказываниях членов правящей партии в адрес европейских политиков:



«Мы желаем, чтобы Грузия стала членом нашей семьи. Для этого хотим, чтобы Грузия вела себя и действовала как одна из нас… Наше желание состоит в том, чтобы грузинское правительство активно боролось с антизападной и антиевропейской риторикой, большая часть которой исходит из-за границы, и мы все знаем, откуда конкретно», — заявил Павел Герчинский.



Посол ЕС в Грузии так же сообщил журналистам, что предложенный правительством план действий по деолигархизации находится под пристальным вниманием международного сообщества:



«Деолигархизация будет главным приоритетом не только в Грузии, но и на всем постсоветском пространстве, в Украине и Молдавии. Мы внимательно следим за планом действий по деолигархизации, предложенным правительством. Это очень инклюзивный системный подход, к которому мы всегда призывали и который, мы надеемся, шаг за шагом снизит сильный личный интерес к политике.



Работа продолжается. Я рад, что Грузия формально является страной со статусом кандидата в ЕС. Насколько быстро мы перейдем к следующим этапам, полностью зависит от грузинской политической элиты.



Я могу повторить, что мы хотим увидеть – это национальное единство в вопросе интеграции в Евросоюз, что означает инклюзивность части правящего большинства и конструктивный подход оппозиции. Должно быть обеспечено участие гражданского общества в процессе, это основа любой демократической системы, и я искренне надеюсь, что, как в декабре прошлого года мы отмечали статус кандидата, так и в декабре этого года мы отметим начало переговоров о вступлении в ЕС», — сказал Герчинский.



Источник: SOVA

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