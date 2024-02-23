

Кобахидзе: Грузия желает углублять свое стратегическое партнерство как с Китаем, так и с США

23.02.2024 17:08





По словам премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, Тбилиси желает углублять свое стратегическое партнерство как с Китаем, так и с Соединенными Штатами Америки.



Однако Кобахидзе отмечает, что если отношение Китая к партнёрству с Грузией «можно увидеть со всех сторон», то в партнёрстве с США «на протяжении многих лет у нас «было определенное ослабление».



«Приоритеты зависят не только от нас, отношения — это обоюдное дело, и приоритеты определяются двусторонними [действиями]. Со стороны Китая мы видим заинтересованность в расширении партнёрства, которая также выразилась в конкретных действиях. Активизированы экономические и торговые отношения. Китайские компании активно участвуют в экономических проектах, что важно. У нас есть соглашение о свободной торговле, которое помогло [углубить партнерство]. У нас есть прямые рейсы, восстановленные после ковида по решению китайской стороны. Когда премьер-министр Гарибашвили прибыл в Китай, его встретили на самом высоком уровне. Позицию Китая можно увидеть со всех сторон», — сказал Кобахидзе.



Для сравнения премьер-министр рассказал о стратегических отношениях Грузии с США, при этом он выразил сожаление в связи с тем, что по его словам, в последние годы в отношениях Вашингтона и Тбилиси наблюдается ослабление.



«Что касается США, то на протяжении лет у нас было определенное ослабление, проявление ослабленности интереса, что для было печальным развитием. Это выражалось и в конкретных деталях — визитов на высшем уровне не было уже около 6-7 лет.



Это также отражается на протокольных вопросах. Уже восьмой год, на высочайшем уровне, ни один президент или премьер-министр [Грузии] не получил поздравлений из США. Есть относительно средний уровень, с которого посылаются поздравления. С точки зрения торгово-экономических отношений, у нас нет хорошего положения. У нас нет прямых рейсов, безвизового режима. Это требует улучшения. Я встретился с послом США, у нас состоялся откровенный разговор. Было выражено стремление к более интенсивному партнерству. С нашей стороны есть максимальное желание. Остальное зависит от соответствующих стран», — сказал глава правительства Грузии.



Кабахидзе также добавил, что новый посол США Робин Данниган вносит позитивный вклад в развитие отношений Грузии с Соединенными Штатами.





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