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Кобахидзе: «Очень тяжкие последствия принесла российская агрессия»
23.02.2024 18:36
Как заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, российская агрессия в Украине привела к очень тяжелым последствиям.
Эти слова были сказаны в ответ на вопрос журналиста на сегодняшней пресс-конференции, состоявшейся 23 февраля. При этом Кобахидзе подчеркнул, что Грузия надеется на скорое завершение войны и выступает за территориальную целостность и суверенитет Украины.
«Очень тяжкие последствия принесла российская агрессия. Особенно тяжелая ситуация у наших украинских друзей. Положение сложное. Россия оккупировала в 2,5 раза больше территорий (Украины), чем до войны. Из 40-миллионного населения 10 миллионов являются беженцами. Инфраструктура разрушена. У Украины экономические проблемы, в прошлом году экономика сократилась на 30%.
Исходя из этого наш долг, с политической и гуманитарной точки зрения, проявить максимальную поддержку Украине. Мы поддержали более 600 заявлений, резолюций, актов, осуждающих российскую агрессию и поддерживающих Украину. Таково наше отношение.
Мы надеемся, что война скоро закончится. Желаем Украине территориальной целостности и суверенитета», — ответил Кобахидзе на вопрос журналиста «Мтавари архи».
На уточняющий вопрос журналиста, считает ли Кобахидзе, что Украина победит, премьер-министр Грузии ответил: «Печальная реальность состоит в том, что и нашим партнерам также сложно говорить об этой теме. О том, как конкретно закончится война, сложно говорить всем».
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