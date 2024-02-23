

Кобахидзе: «Очень тяжкие последствия принесла российская агрессия»

23.02.2024 18:36





Как заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, российская агрессия в Украине привела к очень тяжелым последствиям.



Эти слова были сказаны в ответ на вопрос журналиста на сегодняшней пресс-конференции, состоявшейся 23 февраля. При этом Кобахидзе подчеркнул, что Грузия надеется на скорое завершение войны и выступает за территориальную целостность и суверенитет Украины.



«Очень тяжкие последствия принесла российская агрессия. Особенно тяжелая ситуация у наших украинских друзей. Положение сложное. Россия оккупировала в 2,5 раза больше территорий (Украины), чем до войны. Из 40-миллионного населения 10 миллионов являются беженцами. Инфраструктура разрушена. У Украины экономические проблемы, в прошлом году экономика сократилась на 30%.



Исходя из этого наш долг, с политической и гуманитарной точки зрения, проявить максимальную поддержку Украине. Мы поддержали более 600 заявлений, резолюций, актов, осуждающих российскую агрессию и поддерживающих Украину. Таково наше отношение.



Мы надеемся, что война скоро закончится. Желаем Украине территориальной целостности и суверенитета», — ответил Кобахидзе на вопрос журналиста «Мтавари архи».



На уточняющий вопрос журналиста, считает ли Кобахидзе, что Украина победит, премьер-министр Грузии ответил: «Печальная реальность состоит в том, что и нашим партнерам также сложно говорить об этой теме. О том, как конкретно закончится война, сложно говорить всем».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





