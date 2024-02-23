

Кобахидзе надеется на позитивное развитие отношений с Европарламентом

23.02.2024 18:45





«Правительство Грузии максимально заинтересовано в возобновлении отношений с Европарламентом», - заявил Ираклий Кобахидзе на первой пресс-конференции, которую он провел в ранге премьер-министра Грузии.



Один из журналистов задал главе правительства вопрос: «агрессивная риторика «Грузинской мечты», в том числе заявления в адрес президента Европарламента Роберты Метсолы, не забыты, а также заявления, сделанные вами по поводу резолюций Европарламента, которую вы называли абсурдной, а однажды вы сравнили Европарламент с Верховным советом Советского Союза. Был ли разговор на эту тему (с президентом Европарламента)?»



На что Ираклий Кобахидзе ответил:



«У нас был очень откровенный разговор с госпожой Робертой Метсолой по всем темам, в том числе конкретно по этому вопросу, связанному с недоразумениями, существовавшими между парламентом Грузии и Европарламентом. Кстати, она первая затронула эту тему, и я ей за это благодарен… В 2022 году были приняты три разные, абсолютно несправедливые резолюции. Нам, естественно, пришлось критиковать эти несправедливые резолюции. Спасибо, в том числе, г-же Роберте Метсоле, после этого установилась правильная практика… Поэтому хорошо, что наша реакция повлияла на правильное развитие процессов».





Напомним, 9 июня 2022 года Европарламент принял резолюцию с призывом рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении бывшего премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили.



Ираклий Кобахидзе, тогда еще председатель «Грузинской мечты», заявли, что эта резолюция «не имеет ничего общего с европейскими ценностями».



В резолюции, касающейся экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, которая была одобрена 15 февраля 2023 года, депутаты Европарламента напоминают властям, что «обращение с заключенным под стражу экс-президентом является лакмусовой бумажкой, позволяющей проверить, насколько власти Грузии привержены европейским ценностям».



16 февраля 2023 года Ираклий Кобахидзе заявил у резолюции «нет цены», «цена у нее нулевая цена».





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