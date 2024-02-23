

Ираклий Кобахидзе встретился с послом Турции Али Кааном Орбаем

23.02.2024 19:48





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики в Грузии Али Кааном Орбаем.



По сообщению администрации правительства Грузии, на встрече обсуждались стратегическое партнерство между двумя странами и перспективы развития сотрудничества.



«Внимание было сосредоточено на вопросах экономического сотрудничества, среди них обсуждалось активное сотрудничество Грузии и Турции в региональных геостратегических проектах. Было отмечено, что существующие региональные проекты являются ярким примером эффективного и надежного партнёрства между двумя странами.



Также обсудили ситуацию в регионе. Была подчеркнута важность мира и стабильности для обеспечения дальнейшего развития и долгосрочного процветания региона.



Было отмечено, что Грузия ценит твердую поддержку Турции в направлении суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также политики непризнания», — говорится в информации.





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