

Премьер-министр Грузии встретился с представителями предвыборной международной наблюдательной миссии NDI

23.02.2024 20:10





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с представителями предвыборной международной наблюдательной миссии NDI.



По информации администрации правительства, на встрече внимание было уделено процессу подготовки к парламентским выборам 2024 года. Обсуждались предвыборная обстановка в стране и ожидания.



«Разговор коснулся важных реформ, осуществленных в этом плане. Было отмечено, что в этом году выборы впервые пройдут в электронном виде, это подразумевает электронные голосование, подсчет голосов и регистрацию избирателей. Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что избирательная реформа была реализована на основании рекомендаций ОБСЕ/БДИПЧ и Венецианской комиссии.



По словам премьер-министра, правительство сделает все, чтобы выборы прошли в свободной и справедливой среде и было обеспечено очень широкое наблюдение. На встрече, состоявшейся в администрации правительства, внимание также было заострено на важности партнерства, существующего между Грузией и NDI и перспективах будущего сотрудничества», - говорится в информации.





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