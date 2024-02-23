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Между Премьер-министрами Грузии и Армении состоялся телефонный разговор


23.02.2024   20:13


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе побеседовал по телефону с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

По информации администрации правительства Грузии, Никол Пашинян поздравил Ираклия Кобахидзе с назначением на должность премьер-министра и пожелал успехов в дальнейшей работе.

«В ходе телефонного разговора стороны рассмотрели перспективы укрепления и усиления стратегического партнерства двух стран и подвели итоги существующего сотрудничества в торгово-экономической, транспортной, логистической и культурной сферах.

Премьер-министры Грузии и Армении также говорили о вопросах региональной безопасности. Была подчеркнута важность мира и стабильности в регионе Южного Кавказа.

Премьер-министр Грузии получил от Никола Пашиняна приглашение запланировать в ближайшем будущем свой визит в Республику Армения», - говорится в информации.


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