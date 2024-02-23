

Бокучава: Иванишвили подражает Путину

23.02.2024 20:35





Иванишвили подражает Путину – взял в плен своего главного политического оппонента - президента Михаила Саакашвили - по сфабрикованным, политически мотивированным обвинениям, и осуществляет по отношению к нему бесчеловечное, унижающее достоинство обращение. В условиях олигархического правления Иванишвили демократии в Грузии угрожает опасность, - об этом заявила председатель парламентской фракции «Единое национальное движение» Тина Бокучава во время своего выступления на Парламентской ассамблее ОБСЕ.



Как она отметила во время своего выступления, в Грузии под угрозой демократия, права человека и верховенство закона.



«Я выступаю сегодня перед вами с глубоким чувством ответственности, осознавая наш коллективный долг, защищать общие ценности - демократию, права человека и верховенства закона.



Именно эти ценности находятся под угрозой в Грузии, где установлено олигархическое правление российского миллиардера Бидзины Иванишвили.



Государственные институты и экономика подчинены интересам правящей элиты, с растущей коррупцией и увеличившейся зависимостью от России. Подражает Путину - взял в плен своего главного политического оппонента - президента Михаила Саакашвили - по сфабрикованным, политически мотивированным обвинениям, и осуществляет по отношению к нему бесчеловечное, унижающее достоинство обращение.



Убийство Алексея Навального, которого Путин сравнил с президентом Саакашвили, действительно шокировало мир. Но, как предупреждал сам Навальный, зло побеждает тогда, когда хорошие люди ничего не делают. Поэтому наш долг - действовать. Вместо того чтобы закрывать глаза, мы должны противостоять авторитарным тенденциям, которые создают угрозу нашим обществам и миру в нашем регионе.



Завтра исполняется два года с момента полномасштабного вторжения России в Украину. Пока Путин ведет жестокую войну в Украине, продолжается и ползучая аннексия Россией территорий Грузии. Более того, декларированный Путиным план строительства нелегальной морской базы на Черном море, на территории Грузии, в оккупированной Абхазии, является еще одной угрозой безопасности Европы. Этот глобальный насильник не остановится, если его не остановят наши совместные решения и единые действия», - сказала Бокучава.



Она попросила Парламентскую ассамблею ОБСЕ усилить поддержку миссии наблюдателей за октябрьскими выборами в Грузии.





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