

Папуашвили: Самоотверженность украинского народа является примером великой борьбы для защиты своей свободы и независимости

24.02.2024 12:40





Два года мир наблюдает за жестокой войной, идущей в самом сердце Европы и принесшей десятки тысяч жертв и разрушений, - об этом председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили пишет в соцсети.



Как отмечает председатель парламента, «мы поднимаем голос в защиту украинского народа и призываем Россию со всех международных платформ прекратить военную интервенцию на украинской земле».



«Уже два года мир наблюдает за жестокой войной, идущей в центре Европы и принесшей десятки тысяч жертв и разрушений. является примером великой борьбы для защиты своей свободы и независимости. Именно поэтому сразу после начала этой страшной войны Грузия безоговорочно поддержала Украину на всех политических платформах, несмотря на те риски, которые были и есть у нашей страны с точки зрения безопасности. Мы поднимаем свой голос в защиту украинского народа и призываем Россию со всех международных платформ прекратить военную интервенцию на украинской земле. Мы хотим призвать цивилизованный мир, тех, кто в силах повлиять на прекращение этого кровавого противостояния, не пожалеть усилий и действовать в наилучших интересах Украины», - пишет Шалва Папуашвили.





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