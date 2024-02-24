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Кобахидзе: Грузия твердо стоит рядом с дружественным украинским народом


24.02.2024   12:43


Грузия твердо стоит рядом с дружественным украинским народом, что выражается не только словами, но и сильной политической и гуманитарной поддержкой, - об этом премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пишет в социальной сети.

Как отмечает глава правительства, военная агрессия России унесла жизни десятков тысяч украинцев, в том числе сотен детей.

«Ровно два года назад на дружественный украинский народ обрушилась большая несправедливость. В результате военной агрессии России погибли десятки тысяч украинцев, в том числе сотни детей. Более 10 миллионов человек стали беженцами или перемещенными лицами. Разрушена экономика и инфраструктура страны, оккупированы 20 процентов территории Украины. Война каждый день приносит жертвы и разрушения, и она должна обязательно должна закончиться. Грузия твердо поддерживает дружественный украинский народ, что выражается не только словами, но и сильной политической и гуманитарной поддержкой. Желаю нашему дружественному украинскому народу мира, суверенитета и территориальной целостности», - отмечает премьер-министр.


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