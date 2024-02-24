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Президент: Прошло два года, но Россия не победила!


24.02.2024   12:53


Прошло два года, но Россия не победила! России не удалось разобщить Европу, - так президент Грузии Саломе Зурабишвили откликается на вторую годовщину российского вторжения в Украину.

Как отмечает Зурабишвили, поддержка Украины Грузией налицо.

«Два года... прошло два года, но Россия не победила! Россия не смогла сломить стойкость Украины. России не удалось разобщить Европу и отделить ее от вас. Солидарность с вами единодушна, поддержка налицо, успех и победа за вами!» - пишет Саломе Зурабишвили в социальной сети.


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