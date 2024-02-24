

Президент: Прошло два года, но Россия не победила!

24.02.2024 12:53





Прошло два года, но Россия не победила! России не удалось разобщить Европу, - так президент Грузии Саломе Зурабишвили откликается на вторую годовщину российского вторжения в Украину.



Как отмечает Зурабишвили, поддержка Украины Грузией налицо.



«Два года... прошло два года, но Россия не победила! Россия не смогла сломить стойкость Украины. России не удалось разобщить Европу и отделить ее от вас. Солидарность с вами единодушна, поддержка налицо, успех и победа за вами!» - пишет Саломе Зурабишвили в социальной сети.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





