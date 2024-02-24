

Сарджвеладзе: Агрессии России нет объяснения, нападение на суверенное государство не может быть оправдано

24.02.2024 15:38





Я думаю, что агрессия РФ не имеет объяснения и аргументации. Нападение на суверенное государство не может быть оправдано ни при каких обстоятельствах, - заявил журналистам председатель комитета парламента Грузии по защите прав человека Михаил Сарджвеладзе, говоря о продолжающейся российско-украинской войне.



Как отметил Сарджвеладзе, для всего человечества важнее всего позаботиться о восстановлении мира и справедливости в Украине.



«Естественно, нельзя мириться с тем, что происходит сегодня в Украине.



Со стороны Грузии все, что можно было сделать, сделано в направлении того, что называется гуманитарной поддержкой и всяческой помощью. Однако мы также пояснили, что, мы не можем позволить себе такие радикальные меры, как участие в активных военных действиях, военная поддержка, введение санкций, которые могут иметь разрушительные последствия для Грузии. Это просто невозможно и немыслимо, потому что на карту поставлены жизненные интересы Грузии, жизненно важные! Мы не имеем права рисковать ни в коем случае. Это главное, что, разумеется, должно понимать и хорошо понимает население Грузии, исключая оппозицию, и должны понимать, конечно же, Украина и весь цивилизованный мир», - заявил Михаил Сарджвеладзе.





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