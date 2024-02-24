

Премьер: Демонтаж Республиканской больницы не будет осуществляться до тех пор, пока не будет построено новое здание

24.02.2024 20:48





По заявлению премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, демонтаж Республиканской больницы не будет осуществляться до тех пор, пока не будет построено новое здание.



Как отметил премьер-министр после встречи с врачами, больница продолжит работать в том же здании в течение следующих 3 лет.



«Что касается состояния самого здания, то с точки зрения устойчивости проблем нет, есть различные инфраструктурные проблемы, что все подтверждают. Мы постараемся заняться их решением в промежуточный 2-3-летний рабочий период. Что касается демонтажа здания, то демонтаж здания не будет осуществляться до тех пор, пока не будет построено новое здание. Поэтому, как обычно, ближайшие 3 года больница продолжит работать в существующем здании. Строительные работы должны завершиться примерно через 3 года, после чего больница перейдет в новое здание. Это план, который мы согласовали с врачами и Минздравом», - заявил Кобахидзе.



На вопрос, оказалось ли ложью заявление Минздрава о том, что здание имеет проблемы с устойчивостью, премьер-министр ответил, что риска обрушения здания нет.



«Нет, речь не об устойчивости, существовали инфраструктурные проблемы. Что касается устойчивости, на этот счет есть экспертное заключение, с точки зрения устойчивости проблем нет, есть различные инфраструктурные проблемы, но это не связано с устойчивостью здания. Риска обрушения здания нет», - заявил Кобахидзе.



Он также рассказал о приватизации территории.



«Речь идет о приватизации соответствующей территории, т.е. о том, как она будет непосредственно осуществляться , в какой форме, и это будет зависеть от конкретных условий. Строительство больницы обходится очень дорого, в интересах государства, чтобы частный сектор помог со строительством новой больницы, именно поэтому отделяется земельный участок, на котором расположена Республиканская больница. Земельный участок будет загружен в инвестиционных целях, для участия частного сектора в строительстве больницы, чтобы не обременять государственный бюджет. Я не могу вам сказать, какой инвестиционный проект может быть реализован, но я вам обещаю, что будет предложен самый оптимальный вариант для города, для страны, пространство, о котором мы говорим, будет загружено максимально рационально», - заявил Кобахидзе.



По его пояснению, строительство завершится примерно через 3 года.





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