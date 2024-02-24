

Премьер: Процесс, связанный с Республиканской больницей, будет остановлен – Мы разработаем альтернативный проект

24.02.2024 20:51





Правительство останавливает процесс, связанный с Республиканской больницей. Об этом на брифинге заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



Как отметил Кобахидзе, после встречи с медперсоналом Республиканской больницы было принято решение построить новое медицинское учреждение на задней территории больницы, при этом территория перед больницей не должна использоваться для инвестирования в течение нескольких лет.



«Соответственно, мы приняли решение остановить начатый процесс, связанный с написанием заявлений врачами и персоналом, реорганизацией. В ближайшие месяцы мы подготовим предложения и после этого будет определено, как будет продолжаться процесс, наша основная задача состоит в том, чтобы нам нужна новая Республиканская больница. Существующая инфраструктура не находится в надлежащем состоянии. Эта цель обязательно будет реализована. В ближайшие несколько лет обязательно будет построена новая Республиканская больница, однако до тех пор новая версия, о котором мы договорились, позволит нам сохранить действующую сегодня больницу с ее персоналом в течение следующих нескольких лет. Поэтому Республиканская больница в ближайшие годы продолжит нормально функционировать. В промежуточный период до строительства новой больницы будут приняты меры по улучшению инфраструктуры. Соответственно, мы считаем, что это то решение, которое отвечает как интересам государства, так и интересам коллектива», - заявил Ираклий Кобахидзе.



Премьер-министр поблагодарил медицинский персонал Республиканской больницы и министра здравоохранения и отметил, что стороны рационально подошли к процессу.





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