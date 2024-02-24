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Тбилисскую телебашню подсветили в цвета украинского флага


24.02.2024   22:16


На вторую годовщину войны, начатой ​​Россией в Украине, в знак солидарности с Украиной Тбилисская телебашня подсвечена в цвета украинского флага.

«Столица Грузии еще раз выражает поддержку украинскому народу, желает ему мира и единства страны», — говорится в информации мэрии Тбилиси.


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