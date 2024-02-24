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Тбилисскую телебашню подсветили в цвета украинского флага
24.02.2024 22:16
На вторую годовщину войны, начатой Россией в Украине, в знак солидарности с Украиной Тбилисская телебашня подсвечена в цвета украинского флага.
«Столица Грузии еще раз выражает поддержку украинскому народу, желает ему мира и единства страны», — говорится в информации мэрии Тбилиси.
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