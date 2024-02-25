

В связи с Днем советской оккупации на административных зданиях приспущены государственные флаги

25.02.2024 11:06





В связи с Днем советской оккупации на здании администрации правительства Грузии приспущен государственный флаг.



«Прошло 103 года со дня советской оккупации. В связи с этой датой приспущены флаги на административных зданиях и дипломатических представительствах Грузии за рубежом.



25 февраля постановлением парламента Грузии объявлено Днем советской оккупации», - говорится в информации администрации правительства.





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