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В связи с Днем советской оккупации на административных зданиях приспущены государственные флаги


25.02.2024   11:06


В связи с Днем советской оккупации на здании администрации правительства Грузии приспущен государственный флаг.

«Прошло 103 года со дня советской оккупации. В связи с этой датой приспущены флаги на административных зданиях и дипломатических представительствах Грузии за рубежом.

25 февраля постановлением парламента Грузии объявлено Днем советской оккупации», - говорится в информации администрации правительства.


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