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В связи с Днем советской оккупации на административных зданиях приспущены государственные флаги
25.02.2024 11:06
В связи с Днем советской оккупации на здании администрации правительства Грузии приспущен государственный флаг.
«Прошло 103 года со дня советской оккупации. В связи с этой датой приспущены флаги на административных зданиях и дипломатических представительствах Грузии за рубежом.
25 февраля постановлением парламента Грузии объявлено Днем советской оккупации», - говорится в информации администрации правительства.
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