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Президент: Империалистические попытки России проверить нашу стойкость, не могут восстановить прошлое
25.02.2024 13:24
Империалистические попытки России, проверить нашу стойкость на оккупированных территориях или с помощью гибридных мер, не могут восстановить прошлое, - об этом пишет в соцсети президент Грузии Саломе Зурабишвили, откликаясь на День советской оккупации.
По ее словам, Грузия свободна и тверда, и никто не сможет сбить ее с пути.
«25 февраля - День советской оккупации. Чтобы сохранить будущее, необходимо помнить уроки прошлого.
Сегодня победили независимость и свобода!
Империалистические попытки России проверить нашу стойкость, на наших оккупированных территориях или с помощью гибридных мер, не могут восстановить прошлое.
Грузия свободна и тверда, твердо движется к Европе, и никто не может сбить ее с пути, который является свободным выбором грузинского народа», - написала Зурабишвили в Twitter.
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