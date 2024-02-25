

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе возложил венок к мемориалу юнкеров в Коджори

25.02.2024 13:29





В связи со днем советской оккупации премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе возложил венок к мемориалу юнкеров в Коджори.



По информации правительства Грузии, глава правительства прибыл к мемориалу вместе с председателем парламента Шалвой Папуашвили, вице-премьером, министром обороны Ираклием Чиковани, мэром Тбилиси Кахой Каладзе и представителями законодательной власти.



Прошло 103 года со дня советской оккупации. В связи с этой датой приспущены флаги на административных зданиях и дипломатических представительствах Грузии за рубежом. 25 февраля постановлением парламента Грузии объявлено Днем советской оккупации.





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