

Мы восторгаемся любовью грузинского народа к свободе и независимости - Посольство США

25.02.2024 13:33





Мы восторгаемся любовью грузинского народа к свободе и независимости - На пути Грузии в Европу Соединенные Штаты рядом с вами, - об этом говорится в заявлении посольства США в Грузии.



«В этот трагический день мы вспоминаем тех, кто стал жертвой советской оккупации. Мы восторгаемся любовью грузинского народа к свободе и независимости.



На пути Грузии в Европу Соединенные Штаты рядом с вами», - говорится в заявлении.



Для справки, 25 февраля 2024 года исполнилось 103 года со дня аннексии Первой Грузинской республики. Постановлением парламента Грузии от 21 июля 2010 года 25 февраля было объявлено Днем ​​советской оккупации.





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