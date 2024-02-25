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Мы восторгаемся любовью грузинского народа к свободе и независимости - Посольство США
25.02.2024 13:33
Мы восторгаемся любовью грузинского народа к свободе и независимости - На пути Грузии в Европу Соединенные Штаты рядом с вами, - об этом говорится в заявлении посольства США в Грузии.
«В этот трагический день мы вспоминаем тех, кто стал жертвой советской оккупации. Мы восторгаемся любовью грузинского народа к свободе и независимости.
На пути Грузии в Европу Соединенные Штаты рядом с вами», - говорится в заявлении.
Для справки, 25 февраля 2024 года исполнилось 103 года со дня аннексии Первой Грузинской республики. Постановлением парламента Грузии от 21 июля 2010 года 25 февраля было объявлено Днем советской оккупации.
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