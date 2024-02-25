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Паата Манджгаладзе: Свободу и государственность нужно беречь
25.02.2024 13:38
Сегодня мы пришли сюда, чтобы оценить героев, то, как нужно беречь свободу и государственность, - заявил у мемориала юнкерам в Коджори один из лидеров «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе.
По его словам, сегодняшний день заставляет всех нас думать о единстве, а не о противостоянии.
«Что касается «Грузинской мечты», мы все знаем, кто это, но сегодня я все же воздержусь, потому что есть дни, когда партийная принадлежность не имеет значения. Все знают, кто такая и что из себя представляет «Грузинская мечта», но сегодняшний день заставляет нас всех думать о единстве, а не о противостоянии и партийном препирательстве», - заявил Манджгаладзе.
Для справки, 25 февраля 2024 года исполнилось 103 года со дня аннексии Первой Грузинской республики. Постановлением парламента Грузии от 21 июля 2010 года 25 февраля было объявлено Днем советской оккупации.
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