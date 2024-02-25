

Паата Манджгаладзе: Свободу и государственность нужно беречь

25.02.2024 13:38





Сегодня мы пришли сюда, чтобы оценить героев, то, как нужно беречь свободу и государственность, - заявил у мемориала юнкерам в Коджори один из лидеров «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе.



По его словам, сегодняшний день заставляет всех нас думать о единстве, а не о противостоянии.



«Что касается «Грузинской мечты», мы все знаем, кто это, но сегодня я все же воздержусь, потому что есть дни, когда партийная принадлежность не имеет значения. Все знают, кто такая и что из себя представляет «Грузинская мечта», но сегодняшний день заставляет нас всех думать о единстве, а не о противостоянии и партийном препирательстве», - заявил Манджгаладзе.



Для справки, 25 февраля 2024 года исполнилось 103 года со дня аннексии Первой Грузинской республики. Постановлением парламента Грузии от 21 июля 2010 года 25 февраля было объявлено Днем ​​советской оккупации.





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