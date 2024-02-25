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Отчет делегации NDI: Молодежь отличается особым разочарованием существующим в стране политическим спектром


25.02.2024   22:28


Молодые люди не видят приемлемой для них альтернативы в существующем политическом спектре, их участие в выборах может сократиться, - об этом говорится в отчете предвыборной делегации Национального демократического института (NDI).

Согласно документу, молодежь отличается особым разочарованием существующим в стране политическим спектром. «Молодежь особенно разочарована существующим политическим спектром в стране. В опросе, проведенном NDI в октябре-ноябре 2023 года, только 20% представителей возрастной группы 18-34 года заявили, что в стране есть хотя бы одна партия, которая представляет их интересы. При этом лишь 9% представителей данной возрастной категории оценивают работу парламента положительно, а 37% - отрицательно. Поскольку молодые люди не видят приемлемой для них альтернативы в существующем политическом спектре, их участие в выборах может сократиться», - говорится в документе.

Отчет подготовлен международной наблюдательной делегацией Национального демократического института (NDI), которая посетила Грузию 19-25 февраля в преддверии парламентских выборов, запланированных на октябрь 2024 года.


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