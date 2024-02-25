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NDI: Существуют значительные вызовы, связанные с избирательными процессами: поляризация, словесные нападки на гражданское общество


25.02.2024   22:43


Существуют значительные вызовы, связанные с избирательными процессами, которые требуют решения: поляризация, словесные нападки, направленные против гражданского общества, включая наблюдательные организации, - об этом говорится в отчете NDI.

Кроме того, в документе отмечается, что за восемь месяцев до выборов и за шесть месяцев до начала предвыборных кампаний наблюдается ряд положительных тенденций, в том числе: непоколебимая поддержка населением демократии, прав человека и верховенства закона, положительный настрой общества к полиции, снижение уровня мелкой коррупции в восприятии населения, возобновление практики обнародования правительственных постановлений для повышения прозрачности и внедрение инноваций для улучшения процессов в день выборов.

«В то же время существуют важные вызовы, связанные с избирательными процессами, которые необходимо решить: поляризация, словесные нападки на гражданское общество (в том числе наблюдательные организации), подозрения в недобросовестном использовании административного ресурса в целях получения политических выгод, а также вопросы, связанные с внедрением новых избирательных технологий», - говорится в информации, распространенной NDI.


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