

Делегация NDI: Лица, принимающие политические решения, меньшее внимание уделяют вопросам, волнующим население

25.02.2024 22:49





Лица, принимающие политические решения, уделяют меньшее внимание вопросам, волнующим население Грузии. Кроме того, в программах политических партий менее представлены важные для населения вопросы, - об этом говорится в отчете предвыборной делегации Национального демократического института (NDI).



Согласно отчету, все политические партии, встретившиеся с делегацией, выразили желание вести избирательную кампанию по важным для населения Грузии вопросам.



«В последние годы грузинскую политику характеризуют недоверие, существующая в руководящих кругах партий, основанная на персоналиях поляризация и случаи демонизации политических оппонентов. Политические партии не имеют желания отложить в сторону личные различия и конструктивно, едиными силами, ответить на существующие вызовы.



В результате не происходит адекватного реагирования на права и потребности населения. Эти выборы дают возможность всем политическим партиям подтвердить, что, несмотря на существующие вызовы и растущую политическую поляризацию, Грузия продолжает продвигаться вперед на пути прозрачной и плюралистической демократии.



На все партии, и особенно правящую команду, возлагается важная роль в проведении выборов и укреплении доверия граждан к этому процессу. Соответственно, конструктивное участие партий в предвыборных процессах имеет критическое значение.



В результате политики, сфокусированной на конкретных личностях и растущей поляризации, лица, принимающие политические решения, уделяют меньшее внимание тем вопросам, которые беспокоят население Грузии. Кроме того, в программах политических партий менее представлены вопросы, важные для населения. Все политические партии, встретившиеся с делегацией, выразили желание вести избирательную кампанию по важным для населения Грузии вопросам. Для этого необходимо совместными усилиями изменение такой практики ведения кампании, когда происходило игнорирование важных для общества вопросов. Публичные дискуссии по таким вопросам между партиями до сих пор почти не проводились. В результате гражданам сложно идентифицировать такую партию, которая выражает их интересы. Согласно опросу общественного мнения, проведенному NDI в ноябре 2023 года, 62 процента населения Грузии считают, что ни одна партия не выражает их интересы», - отмечается в информации.





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